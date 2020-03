LIVE. Bel20 met verlies van 7,58 procent afgesloten door coronapaniek en kelderende olieprijzen: de op één na slechtste beursdag ooit

Er zijn in ons land opnieuw 39 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, meldt de FOD Volksgezondheid. Sinds het begin van de epidemie ligt het totaal aantal besmettingen in België dus op 239. In Italië zijn nu 366 mensen bezweken aan het virus, in China daalt het aantal dodelijke slachtoffers verder.

De beurzen krijgen wereldwijd een forse dreun door ongerustheid over het virus en de

. De Bel20 is met een verlies van 7,58 procent afgesloten vandaag. Dat is de op een na slechtste beursdag ooit. Covid-19 treft ook opnieuw de sportwereld: het prestigieuze tennistoernooi Indian Wells in Californië,

, is geannuleerd. Volg alles op de voet in deze liveblog.