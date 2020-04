LIVE. Bekijk hier VTM NIEUWS met laatste stand van zaken - Aantal nieuwe ziekenhuisopnames duikt onder 200

• Er zijn de afgelopen 24 uur 170 nieuwe coronadoden gerapporteerd in België. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bedraagt voor het eerst sinds 18 maart minder dan 200.• Italië buigt zich deze week over een versoepeling van de strikte lockdown vanaf 4 mei.• De Amerikaanse president Donald Trump sluit tijdelijk de grenzen voor migranten Virgin Australia is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die bezwijkt aan de coronacrisis.