LIVE. Bekijk hier straks het eerste debat: “Trump wil niet dat aantal coronadoden in VS vermeld wordt” Redactie

29 september 2020

21u13 20 De Verenigde Staten kiezen op 3 november een nieuwe president. Huidig president Donald Trump neemt het namens de Republikeinse partij op tegen Joe Biden, die de Democratische nominatie in de wacht sleepte. In dit verkiezingsblog houden we u op de hoogte van het belangrijkste Amerikaanse verkiezingsnieuws.

Vannacht om 3 uur onze tijd nemen Donald Trump en Joe Biden het voor een eerste keer tegen elkaar op in een rechtstreeks tv-duel. Het debat is rechtstreeks te volgen via HLN LIVE. Om 6 uur wordt er ook een extra uitzending van VTM NIEUWS aan gewijd.

