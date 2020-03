LIVE. Beelden van wat zich nu afspeelt aan grens tussen Turkije en Griekenland

Naar schatting 10.000, 20.000 vluchtelingen zitten nu al dagenlang vast in het stukje niemandsland tussen de Turkse en Griekse grens. “Griekse militairen staan, met hun wapens in de aanslag, neus aan neus met de massa aan de overkant van het hek. Een helse plek”, zegt VTM-verslaggever Robin Ramaekers, die ter plaatse is . In de livestream hieronder zie je wat er zich op dit moment afspeelt aan de Turks-Griekse grens, waar de spanningen oplopen.