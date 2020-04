LIVE. Bedrijven open vanaf 4 mei, winkels op 11 mei - Mondmaskers verplicht op openbaar vervoer RL AW TTR AR IVDE

24 april 2020

18u52

Bron: Belga, VTM NIEUWS, CNN 314

• 3 procent van de • De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag samengezeten om de maatregelen te bespreken die de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen moeten gaan. Zoals verwacht komt er een versoepeling. Hier vindt u een overzicht. • Er werden vrijdag 1.496 nieuwe besmettingen gemeld in ons land, een forse stijging vergeleken met de afgelopen week.• 3 procent van de Belgen is immuun tegen het coronavirus , blijkt uit een studie van de UAntwerpen.



Sinds 18 maart gelden strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



