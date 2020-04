LIVE. Bart De Wever: "Reactie op crisis mag niet erger worden dan crisis zelf” - Ruim 100.000 doden in Europa

• Een aantal bedrijven in ons land test een automatische

om social distancing te respecteren.



• De dodentol in Europa is opgelopen tot ruim 100.000. In alle Europese landen, Rusland niet meegeteld, vielen er tot nu toe 100.233 doden.



• Zondag werden 230 nieuwe doden door Covid-19 gemeld in België. 265 personen werden opgenomen in het ziekenhuis. Hier vindt u de overzichtscijfers • De Nationale Veiligheidsraad buigt zich vrijdag over de vraag of trouwfeesten mogen doorgaan