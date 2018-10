LIVE. Astronauten die vanochtend met Sojoez naar ISS gelanceerd werden, moeten noodlanding maken SPS

11 oktober 2018

11u02

Bron: ANP 0

Bij de lancering van een raket op weg naar het ruimtestation ISS is iets misgegaan. Het is de bedoeling dat de twee bemanningsleden aan boord een noodlanding op aarde maken. Volgens persbureau Interfax zijn ze in leven, maar dit is nog niet bevestigd.

Het ging mis toen de eerste trap, waarmee de raket loskwam van de grond, moest worden losgekoppeld. Elke raket kan tot een bepaald punt na lancering de vlucht afbreken en terugkeren naar de grond.

De twee bemanningsleden aan boord zijn de Amerikaanse astronaut Nick Hague en de Russische kosmonaut Aleksej Ovtsjinin.

