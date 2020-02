LIVE. Amerikaanse Senaat bevindt Trump onschuldig aan machtsmisbruik kv

05 februari 2020

17u56 2 In de Amerikaanse senaat komt vandaag een einde aan het impeachment-drama dat Washington al sinds september in zijn greep houdt. Een meerderheid van de senatoren achtte president Trump niet schuldig aan artikel 1: machtsmisbruik. De stemming over artikel 2: belemmering van het Congres, vindt nu nog plaats. Mitt Romney was de enige Republikein die voor de impeachment van Trump stemde. Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis van de VS dat er een proces over de afzetting van de president wordt gevoerd.

De stemming vond plaats omstreeks 16.15 uur plaatselijke tijd (22.15 uur in België). Aangezien er een tweederdemeerderheid nodig is om de president uit zijn ambt te ontzetten en de Republikeinen 53 van de 100 zetels in de Senaat hebben, moest Trump zich weinig zorgen maken. Alle Republikeinen hielden zich aan de partijlijn, met uitzondering van Mitt Romney. Aan Democratische zijde stemden alle leden voor de afzetting van Trump. De eindstemming bedroeg 52 stemmen tegen en 48 voor voor artikel 1, waarmee Trump werd aangeklaagd voor machtsmisbruik. Nu wordt nog gestemd over artikel 2: belemmering van het Congres.

Mitt Romney: “Trump schuldig aan machtsmisbruik”

In aanloop naar de stemming namen verscheidene senatoren vandaag nog het woord om hun stem toe te lichten. Mitt Romney, een Republikein die al vaker in de clinch lag met Trump, is de enige Republikein die wél voor Trumps impeachment zal stemmen. Hij is daarmee de eerste senator in de Amerikaanse geschiedenis die stemt voor de afzetting van een president uit zijn eigen partij.

Wat de president gedaan heeft, is een flagrante aanval op onze rechten als kiezers, onze nationale veiligheid en onze fundamentele waarden Mitt Romney

De president is “schuldig aan een weerzinwekkende schending van het openbare vertrouwen”, zei Romney, in 2008 zelf kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Wat Trump gedaan heeft is “een flagrante aanval op onze rechten als kiezers, onze nationale veiligheid en onze fundamentele waarden”, stelde hij. “Knoeien met een verkiezing om zelf aan de macht te kunnen blijven is mogelijk de ergste en meest destructieve schending van de ambtseed die ik me kan voorstellen.”

Historische stemming

De stemming in de Senaat is vandaag historisch en dat om twee redenen. Het is de eerste keer dat een lid van de partij van de president stemt voor zijn afzetting. Daarnaast is het ook de eerste keer dat de oppositiepartij verenigd is in haar steun voor de impeachment van de president.

Extra getuigen

De voorbije dagen stemden de Republikeinen tegen het voorstel van de Democraten om getuigen te verhoren tijdens het proces, waaronder Trumps voormalige veiligheidsadviseur John Bolton, wiens nieuw boek voor commotie zorgde.



De twee aanklachten tegen Trump houden verband met Trumps vraag aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski om een onderzoek te voeren naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. De Democraten beschuldigen Trump van machtsmisbruik omdat hij 391 miljoen dollar aan hulpgeld dat door het Congres werd toegewezen aan Oekraïne, inhield om druk te zetten op Kiev om hem te helpen bij zijn smeercampagne tegen Biden. De president blokkeerde vervolgens alle verzoeken van het Huis van Afgevaardigden om getuigen en documenten in het kader van het afzettingsonderzoek.

Trump ontkent echter dat hij iets verkeerds heeft gedaan en krijgt de steun van de meeste Republikeinen. De voorbije dagen leverden sommige Republikeinse senatoren wel kritiek op zijn gedrag, maar ze zien daarin onvoldoende reden tot afzetting.