LIVE. Alle Belgen uit 'coronahotel' op Tenerife weer thuis, maar niet getest op virus. RL

06 maart 2020

00u24

Bron: Reuters, Belga, ANP, CNN, New York Times 1 Alle Belgen uit het ‘coronahotel’ op Tenerife zijn weer thuis, maar niemand blijkt getest op het virus. Intussen staat de totaalbalans op 50 in ons land, maar straks geeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block een nieuwe stand van zaken. Volg alles op de voet in ons liveblog.

Zijn de maatregelen tegen het virus overdreven? Kunnen we nu rekenen op een jaarlijkse terugkeer van de coronavirusepidemie, zoals bij de griep? En hoe zit het met onze vakantieplannen? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen vind je in ons dossier: ‘Wat u moet weten over het coronavirus’.