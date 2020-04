LIVE. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames duikt onder 200 - Comeos wil alle winkels zo snel mogelijk heropenen IB HAA

21 april 2020

• Italië buigt zich deze week over een • Er zijn de afgelopen 24 uur 170 nieuwe coronadoden gerapporteerd in ons land.• Uit een recente studie blijkt dat één op de twee besmettingen plaatsvindt nog voor er enig symptoom opduikt • Comeos wil dat alle winkels snel kunnen heropenen, zo niet dreigt een “economisch bloedbad” naast de gezondheidscrisis.• Italië buigt zich deze week over een versoepeling van de strikte lockdown vanaf 4 mei.



Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 3 mei. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van maandag 20 april terug.

