LIVE. Aanslag Duitse Halle: "Schutter handelde alleen", streamde schietpartij live op internet en noemde joden "basis van alle problemen"

09 oktober 2019

13u17

Bron: anp, bild, belga, Tagesspiegel, Focus Online 160 De verdachte die vanmiddag rond 13.30 uur werd opgepakt naar aanleiding van de schietpartij in Halle handelde vermoedelijk alleen. Dat berichten Duitse media op gezag van veiligheidsbronnen. Aanvankelijk werd nog een klopjacht ingesteld naar twee mogelijke andere daders die er met een vluchtauto vandoor waren gegaan, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn. Bij de schietpartij nabij een synagoge vielen minstens twee doden en twee gewonden. Het anti-terreurparket ziet voldoende aanknopingspunten voor een extreemrechts motief. Volg alle ontwikkelingen hier live.

De schietpartij vond plaats op Jom Kippoer, de belangrijkste dag in het jodendom. Een man in aanvalskledij schoot twee mensen dood in de Duitse stad Halle. Een ziekenhuis in de buurt bericht dat er twee zwaargewonden geopereerd worden. Het gaat om een man en een vrouw met schotwonden. Het is niet duidelijk of ze in levensgevaar verkeren. De woordvoerder kan niets kwijt over de identiteit van de gewonden.

Volgens BILD vond de schietpartij plaats voor de synagoge in de Pauluswijk, waar op dat moment een dienst plaatsvond, en voor een dönerrestaurant. De dader probeerde eerst de synagoge binnen te dringen met explosieven, maar slaagde daar niet in. Hij schoot vervolgens een vrouw dood in de straat en opende dan het vuur op het dönerrestaurant. Bovendien filmde de schutter zijn moordtocht met een GoPro en streamde hij dat live op een videogamewebsite. De verdachte - de 27-jarige Stephan B., werd omstreeks 13.30 uur opgepakt en er werd een klopjacht ingesteld op twee andere daders die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij. Vanavond deelde de politie echter mee dat ervan wordt uitgegaan dat de schutter alleen handelde.

De Duitse televisiezender Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) meldde dat er ook een handgranaat op een joodse begraafplaats werd gegooid.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken meldt dat de dader antisemitische motieven had. Het Duitse anti-terreurparket heeft het onderzoek naar de schietpartij in handen genomen.