LIVE. Aanslag Duitse Halle: anti-terreurparket ziet aanknopingspunten voor mogelijke extreemrechtse achtergrond

Aanslag Duitse Halle: anti-terreurparket ziet aanknopingspunten voor mogelijke extreemrechtse achtergrond

09 oktober 2019

13u17

Bron: anp, bild, belga 160 De vermoedelijke daders van de schietpartij in Halle hebben een auto gestolen en rijden op de snelweg richting München. Dat zegt de burgemeester van het nabijgelegen Landsberg. Eén persoon werd deze middag rond 13.30 uur opgepakt. Bij de schietpartij zijn zeker twee mensen gedood, volgens lokale media nabij een synagoge. Twee anderen raakten zwaargewond, bericht een perswoordvoerder van het Universitair Ziekenhuis Halle. Het anti-terreurparket ziet voldoende aanknopingspunten voor mogelijke extreemrechtse achtergronden. Volg alle ontwikkelingen hier live.

“Volgens de eerste bevindingen werden twee mensen gedood in Halle”, meldt de plaatselijke politie op Twitter. Het gaat om een man die in een snackbar stond en een vrouw die op straat werd getroffen. Naast de twee dodelijke slachtoffers zouden er ook meerdere gewonden zijn. Een ziekenhuis in de buurt bericht dat er twee zwaargewonden geopereerd worden. Het gaat om een man en een vrouw met schotwonden. Het is niet duidelijk of ze in levensgevaar verkeren. De woordvoerder kan niets kwijt over de identiteit van de gewonden.

Volgens BILD vond de schietpartij plaats voor de synagoge in de Pauluswijk, waar op dat moment een dienst plaatsvond, en voor een dönerrestaurant. De krant Die Welt vernam bij de veiligheidsdiensten dat de daders de synagoge probeerden binnen te dringen, maar daarin niet slaagden. Nadat ze het vuur openden op straat en op het dönerrestaurant, sloegen ze op de vlucht. De politie, die rond 13.30 uur een persoon heeft opgepakt, houdt momenteel een klopjacht op de daders.

De Duitse televisiezender Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) meldde dat er ook een handgranaat op een joodse begraafplaats werd gegooid. In Landsberg, op 15 kilometer van Halle, is ook geschoten. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau DPA. De toegang tot het dorp is afgesloten. De burgemeester van Landsberg verklaarde dat de vermoedelijke daders van de schietpartij in Halle een auto hebben gestolen en op de snelweg richting München rijden.

Het Duitse anti-terreurparket heeft het onderzoek naar de schietpartij in handen genomen. Dat betekent dat er vermoedens zijn van een terroristisch motief. Er zijn voldoende aanknopingspunten voor een mogelijke extreemrechtse achtergrond voor de feiten, aldus een woordvoerster van het federale parket aan de Evangelischer Pressedienst. De woordvoerster verwijst daarvoor naar alle omstandigheden van de feiten.