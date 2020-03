LIVE. 82 extra doden in ons land - “Italië herhaalt fouten van China” - Colruyt wil zo snel mogelijk weer kortingen aanbieden

De afgelopen 24 uur werden in ons land 82 nieuwe overlijdens geregistreerd.

Gisteren waren dat er nog 78. In het ziekenhuis liggen 4.525 coronapatiënten waarvan 927 op de afdeling intensieve zorg. In Italië zijn 756 nieuwe doden te betreuren, maar de dodentol stijgt er voor de tweede dag op rij minder snel. Wereldwijd raakten meer dan 700.000 mensen besmet. Het virus eiste al meer dan 33.000 levens, waarvan zeker 20.000 in Europa en al meer dan 2.500 in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump verwacht

. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.