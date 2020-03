LIVE. 78 nieuwe doden door coronavirus, maar “de curve is aan het afvlakken”

De afgelopen 24 uur werden in ons land 78 nieuwe overlijdens geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 64. In het ziekenhuis liggen 4.138 coronapatiënten waarvan 867 op de afdeling intensieve zorg. Wereldwijd raakten meer dan 660.000 mensen besmet. Het virus eiste al 30.000 levens, waarvan zeker 20.000 in Europa. In de VS zijn nu meer dan 120.000 besmettingen, president Trump besloot echter de zwaar getroffen staat New York voorlopig niet in quarantaine te plaatsen . Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.