LIVE. 700.000 bevestigde besmettingen wereldwijd - “Positieve scenario’s komen niet uit in Nederland” - UZ Leuven keurt ruim 3.000 Chinese mondmaskers af

Gisteren waren dat er nog 64. In het ziekenhuis liggen 4.138 coronapatiënten waarvan 867 op de afdeling intensieve zorg. In Italië zijn vandaag 756 nieuwe doden te betreuren, maar de dodentol stijgt er voor de tweede dag op rij minder snel. Wereldwijd raakten meer dan 700.000 mensen besmet. Het virus eiste al meer dan 33.000 levens, waarvan zeker 20.000 in Europa en ruim 10.500 in de Verenigde Staten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.