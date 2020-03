LIVE. 64 nieuwe overlijdens in België, meer dan 20.000 doden in Europa, wereldwijd ruim 600.000 besmettingen

In China geldt vanaf vandaag een inreisverbod voor alle buitenlanders. Rusland sluit 30 maart de grenzen. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.

De afgelopen 24 uur werden in ons land 64 nieuwe overlijdens geregistreerd. Op dit moment liggen in totaal 3.717 patiënten in het ziekenhuis, 789 op de afdeling intensieve zorg. De Belgische maatregelen tegen Covid-19 worden niet verstrengd, maar wel verlengd tot en met 19 april . Wereldwijd raakten meer dan 600.000 mensen besmet. Meer dan 28.000 mensen zijn overleden, waarvan 20.000 in Europa. De Verenigde Staten hebben al meer dan 100.000 besmettingen en ruim 1.700 doden. Spanje kent opnieuw een triest dagrecord : op 24 uur tijd overleden er 832 mensen.