LIVE. 60 arrestaties bij nieuw protest ‘gele hesjes’ in Frankrijk, vrees voor rellen ADN KVE

15 december 2018

10u28

Bron: ANP, Belga 10 De Franse politie heeft deze ochtend tijdens preventieve controles in en rond Parijs omstreeks 09.30 uur ongeveer 36 'gele hesjes' opgepakt. Iets na de middag is dat aantal opgelopen tot een zestigtal arrestaties. Het protest lijkt wat afgezwakt en het aantal arrestaties ligt een pak lager dan vorige week. Het is de vijfde zaterdag op rij dat in Frankrijk wordt gedemonstreerd. Volg de toestand in Parijs op de voet in de onderstaande livestream.

Na de uit de hand gelopen protesten van de voorbije weken zijn er strenge veiligheidsmaatregelen voorzien. Vandaag waken ongeveer 8.000 agenten over de veiligheid. Ook worden er veertien pantservoertuigen ingezet. De hoofdstedelijke politie vreest dat gewelddadige relschoppers zich weer bij de betogers zullen aansluiten. In heel Frankrijk zijn 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden. Ook in steden als Bordeaux en Toulouse wordt opnieuw protest verwacht.

Er is sprake van zo’n 1.000 actievoerders. Dat zijn er minder dan de voorbije weken. En ook het aantal ‘casseurs’ of keetschoppers ligt volgens de Parijse politie lager. Ongeveer 60 gele hesjes zijn opgepakt. Dat zijn er een pak minder dan de circa 500 arrestaties omstreeks dezelfde tijd vorige zaterdag.

De voorbije twee zaterdagen kwamen er in Frankrijk zo’n 136.000 mensen op straat. Op verschillende plaatsen kwam het daarbij tot gewelddadige incidenten. De acties zijn een belangrijke test voor president Emmanuel Macron. Hij krijgt het protest amper onder controle, ondanks verschillende toegevingen. Macron deed zaterdag nog een oproep tot “kalmte”, “orde” en “een terugkeer naar het normaal functioneren” van het land.

Vorige zaterdag werden er bij het protest van de gele hesjes 2.000 mensen opgepakt, een record. Voorlopig lijken de acties van van vandaag kalmer te verlopen. In de Parijse regio waren er volgens France Info omstreeks 10 uur 36 personen opgepakt. Vorige week stond de teller op hetzelfde moment al op 350. Dat de spanning een beetje is verminderd, blijkt ook uit het feit dat een aantal toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren, het Louvre en het Musée d’Orsay zaterdag open blijven. Dat was vorige zaterdag niet het geval.

De Belgische overheid raadt reizen naar Parijs dit weekend evenwel af wegens de protesten van de gele hesjes. “Als u wel naar Parijs komt, volgt u best de volgende voorzorgsmaatregelen: vermijd menigten en blijf weg van elke bijeenkomst, geef de voorkeur aan de arrondissementen van de linkeroever en ga niet naar symbolische plaatsen en andere toeristische gebieden, zoals de Arc de Triomphe, de Champs-Elysees, de Boulevard Haussman, de Concorde en de Bastille”, luidt het advies van Buitenlandse Zaken.