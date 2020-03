LIVE. 59 nieuwe coronagevallen in ons land, Buitenlandse Zaken raadt aan Belgische schoolreizen naar Italië en 'cluster'-regio's in Frankrijk uit te stellen

Er zijn sinds gisterenmiddag 59 nieuwe coronabesmettingen gedetecteerd in ons land, wat het totaal op 109 brengt. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Buitenlandse Zaken raadt Belgische scholen aan hun Italië-reis of reisjes naar getroffen gebieden in Frankrijk uit stellen. Eerder zei viroloog Marc Van Ranst al dat Italië momenteel een “hotspot van coronabesmettingen” is. In Nederland is voor het eerst een patiënt bezweken door Covid-19. Het slachtoffer is een 86-jarige man. Volg alles op de voet in deze liveblog.