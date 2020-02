LIVE. 500 passagiers mogen Diamond Princess verlaten - Verkoop van Adidas in China met 85% gedaald IB

19 februari 2020

00u57

Bron: Reuters, Belga 4 CORONAVIRUS Het coronavirus woedt verder. In Hongkong is een tweede persoon gestorven aan het nieuwe coronavirus, Covid-19. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Een 70-jarige man zou gestorven zijn in het Princess Margaret-ziekenhuis, waar hij behandeld werd, klinkt het op RTHK, de publieke omroep van Hongkong. Het eerste dodelijke slachtoffer van Covid-19 in Hongkong werd in hetzelfde ziekenhuis verzorgd.

Het coronavirus, officiële naam covid-19, verspreidde zich vanaf december snel over China en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten. Het aantal doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is intussen opgelopen tot meer dan 2.000. Volgens CNN hebben zo'n 780 miljoen Chinezen een landelijk reisverbod gekregen in een poging van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken. Buiten China zijn nog enkele honderden mensen besmet met het virus, waarmee het totaal aantal besmettingen wereldwijd de 75.000 is gepasseerd.

Daarmee is volgens de autoriteiten de dalende trend op de groei van het aantal besmettingsgevallen voorlopig ten einde. De afgelopen dagen leek de groei van het aantal besmettingen en doden af te vlakken.

