LIVE. 5 nieuwe coronapatiënten in België: in totaal 13 besmettingen Een persoon is al genezen IB AW

03 maart 2020

05u15

Bron: Reuters, The Guardian, ANP, Belga 150 Nadat gisteren zes nieuwe besmettingen werden vastgesteld in ons land, meldt de FOD Volksgezondheid dat er vandaag vijf nieuwe gevallen positief hebben getest op het coronavirus. Het gaat om twee Vlamingen, een Brusselaar en twee personen uit Wallonië. In totaal zijn er inmiddels dertien Belgen besmet met het virus. Volg hier alles op de voet in onze liveblog.

Zijn de maatregelen tegen het virus overdreven? Kunnen we nu rekenen op een jaarlijkse terugkeer van de coronavirusepidemie, zoals bij de griep? En hoe zit het met onze vakantieplannen? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen vind je in ons dossier: ‘Wat u moet weten over het coronavirus’.

Leer meer over het coronavirus in dit dossier.

