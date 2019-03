LIVE. 49 doden en 48 gewonden bij terreuraanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland: premier wil wapenwet aanscherpen

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn 49 doden gevallen en 48 gewonden, van wie een twintigtal zwaargewond is. Het is de bloedigste terroristische aanslag ooit in Nieuw-Zeeland, dat vijf miljoen inwoners telt en waar iets meer dan 1 procent van de bevolking islamitisch is. Drie verdachten zijn gearresteerd, onder wie een Australiër met extreemrechtse sympathieën. Het gaat om de schutter die de schietpartij live uitzond en kort voor de aanslag een manifest online plaatste waarin hij zijn motief verklaart. De daders, vermoedelijk uit extreemrechtse en racistische kringen, schoten met automatische wapens op de gelovigen.