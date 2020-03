LIVE. 42 extra doden in België - UGent wil vanaf 1 juni meer dan 40.000 studenten op de campus examineren, met respect voor social distancing

Er zijn de afgelopen 24 uur 1.298 nieuwe bevestigde coronagevallen bijgekomen in ons land. Ook het aantal sterfgevallen is verder gestegen, met 42 nieuwe doden. In totaal stierven er reeds 220 mensen aan het coronavirus in België. “We hebben de langverwachte piek nog niet bereikt”, stelt het crisiscentrum. Volgens de modellen wordt die begin april verwacht. “Op voorwaarde dat we met met z’n allen onze contacten met 50 procent gereduceerd hebben." In de VS zijn inmiddels ruim 68.000 mensen besmet geraakt met het virus, 1.031 mensen zijn al overleden. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.