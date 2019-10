LIVE. 39 lichamen gevonden in koelcontainer nabij Londen, chauffeur gearresteerd op verdenking van moord TT

23 oktober 2019

10u42

Bron: BBC, Reuters, The Guardian 38 In het Britse graafschap Essex, ten oosten van Londen, heeft de politie 39 levenloze lichamen gevonden in container op een vrachtwagen. Die zou vanuit Bulgarije via Ierland het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen. Mogelijk gaat het dan ook om slachtoffers van mensensmokkel. De chauffeur van de truck is gearresteerd op verdenking van moord. Het zou gaan om een 25-jarige man uit Noord-Ierland. Volg hieronder livebeelden uit het Verenigd Koninkrijk.

Een ambulance werd vannacht rond 1.40 uur opgeroepen omdat er mensen in een container op een vrachtwagen gezeten zouden hebben. Waarschijnlijk gaat het om een koelcontainer, blijkt uit de eerste beelden. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, ontdekten ze verschillende lijken in de container. Uiteindelijk telde de politie in totaal 39 lichamen, 38 volwassenen en 1 tiener.

De vrachtwagen met daarop de container staat geparkeerd op het industrieterrein Waterglade Industrial Park in de gemeente Grays in het district Thurrock, op ongeveer 30 kilometer ten oosten van Londen. Het terrein is volledig afgesloten voor het onderzoek. Op helikopterbeelden is te zien hoe forensische ploegen de vrachtwagen onderzoeken.

Onduidelijk is nog wie de slachtoffers zijn of waar ze vandaan komen, maar de kans is groot dat het gaat om migranten die in de container zijn gekropen. “Een groot aantal mensen hebben hun leven verloren. Een onderzoek is opgestart om te kijken wat er precies is gebeurd”, aldus een politiewoordvoerder. “We proberen de lichamen momenteel te identificeren, maar dat kan enige tijd duren.” Om 12.30 uur onze tijd volgt een persconferentie.

Bulgarije

De vrachtwagen met de container zou uit Bulgarije gekomen zijn en zaterdag het Verenigd Koninkrijk zijn binnengereden via de haven van Holyhead in het noorden van Wales, waar voornamelijk ferry's uit de Ierse hoofdstad Dublin aankomen. Mogelijk gebeurde dat met opzet om controles in Dover en Calais te vermijden. “Het Verenigd Koninkrijk binnenrijden via Holyhead is een ongewone route”, zegt een woordvoerder van de Britse transportorganisatie Freight Transport Association aan de BBC. “Mogelijk kwam de vrachtwagen via Cherbourg of Roscoff (beide in Frankrjik, red.) en (de Ierse haven, red.) Rosslare, om zo via de weg verder te rijden naar Dublin. Dat is een lange omweg van een dag extra.”

Het is onduidelijk of de vrachtwagen via zijn tocht vanuit Bulgarije ook ons land heeft aangedaan. De vrachtwagenchauffeur, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is gearresteerd.

“Ontsteld en geschokt”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zegt “gechoqueerd en triest” te zijn door het incident. Ook premier Boris Johnson is op de hoogte gebracht en zegt “ontsteld en geschokt” te zijn.

In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover. Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones. Boris Johnson(@ BorisJohnson) link