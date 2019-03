LIVE. 3 doden en 5 gewonden bij schietpartij op tram Utrecht, verdachte (37) opgepakt door politie TT TTR

18 maart 2019

11u15

Bron: AD.nl, Belga, ANP 246 Op het 24 Oktoberplein in Utrecht heeft een man het vuur geopend op een tram. Er zijn zeker drie doden en vijf gewonden, dat meldt de Utrechtse politie. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en de politie hadden het eerder op de namiddag over drie doden en negen gewonden, van wie er drie ernstig aan toe zijn. De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht, Gökman Tanis (37), is opgepakt. Dat lieten politie, justitie en de gemeente weten aan het einde van de persconferentie rond 18.30 uur. Bekijk hier live beelden vanuit Nederland en volg het laatste nieuws in onze liveblog.

De politie heeft Gökmen Tanis, de 37-jarige verdachte, opgepakt. Het is niet bekend waar en hoe hij is opgepakt. Ook het motief is nog niet bekend. De autoriteiten houden rekening met terrorisme, maar ook een privésituatie wordt niet uitgesloten.

De politie postte eerder vandaag een foto van Gökmen Tanis op Twitter. De man is geen onbekende bij het gerecht. Hij moest zich onder meer op 4 maart voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak. De afgelopen jaren werd hij verdacht van een poging inbraak in een vrachtwagen, zou hij een winkeldiefstal hebben gepleegd, beledigde en bedreigde hij een een agent door hem in het gezicht te spugen en zou hij onder invloed een auto hebben bestuurd.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht Politie Utrecht(@ PolitieUtrecht) link

24 oktoberplein Utrecht pic.twitter.com/7NlFtBrqBK lilianbruigom@gmail.com(@ lilianbruigom) link