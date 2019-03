LIVE. 3 doden en 5 gewonden bij schietpartij op tram Utrecht, hoofdverdachte (37) opgepakt door politie

TT TTR

18 maart 2019

11u15

Bron: AD.nl, Belga, ANP

246

De verdachte van de dodelijke schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein vanmorgen in de Nederlandse stad Utrecht is opgepakt. Schutter Gökmen Tanis (37) zou zijn aangehouden in een woning aan de Oudenoord, een paar kilometer van het plein waar hij rond 10.45 uur toesloeg. De man met een uitgebreid strafblad wordt verdacht van doodslag met terroristisch motief, maar inmiddels is eerwraak het meest waarschijnlijke motief, aldus de bronnen tegen onze collega’s van de Nederlandse krant AD. Bij de schietpartij kwamen drie mensen om het leven. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie in ernstige toestand verkeren. Bekijk hier live beelden vanuit Nederland en volg het laatste nieuws in onze liveblog.