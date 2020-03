LIVE. 28 nieuwe besmettingen in ons land - Oostenrijk sluit grens voor mensen uit Italië IB HR

10 maart 2020

03u13

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian 32 De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd verstrekkende maatregelen te nemen om de hard door de coronacrisis getroffen Amerikaanse economie te ondersteunen. Intussen gaat Italië volledig in lockdown en zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 4.000 coronadoden. Volg alles op de voet in deze liveblog.

