LIVE. 20-jarige vrouw overleden aan Covid-19 - Veiligheidsraad zit donderdag opnieuw samen

Het aantal besmettingen met het coronavirus is licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft echter wel stijgen. Dat komt volgens professor Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, omdat meer jongeren besmet raken: “Dat verklaart, zeker voor de grootsteden, mogelijk wel de vertraging in de ziekenhuisopnames: het is pas een week nadat zij hun ouders en grootouders hebben besmet dat die in het ziekenhuis belanden.” Volg alle actuele ontwikkelingen rond het coronavirus hieronder live.