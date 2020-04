LIVE. 190 nieuwe overlijdens, maar nog geen cijfers uit Vlaamse woonzorgcentra - Bijna 1.500 nieuwe besmettingen: “Het virus blijft circuleren”

• Er werden de afgelopen 24 uur 1.496 nieuwe besmettingen gemeld in ons land, een forse stijging vergeleken met de afgelopen week.• 3 procent van de Belgen is immuun tegen het coronavirus , blijkt uit een studie van de UAntwerpen.• Om 14.30 uur komt de Nationale Veiligheidsraad samen, en zal er beslist worden over versoepelingen vanaf 4 mei. Volg het live bij HLN LIVE en VTM NIEUWS. • In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 3.176 nieuwe doden door het coronavirus geteld. Dat cijfer ligt fors hoger dan een dag voordien. In totaal stierven er 50.243 Amerikanen aan het virus.