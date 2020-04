LIVE. 185 nieuwe overlijdens en 420 ziekenhuisopnames in ons land - Oostenrijk wil volgende week winkels heropenen

• Er is in ons land sprake van een lichte daling van het aantal hospitalisaties. De afgelopen 24 uur werden er 420 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Een dag eerder waren dat er nog 499. • Viroloog Van Ranst waarschuwt dan ook: “Het is bijzonder gevaarlijk om nu al te praten over versoepelen maatregelen”• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1,2 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 65.000.