LIVE. 176 doden bij vliegtuigcrash in Iran: onder meer Iraniërs, Canadezen, Britten en Duitsers onder doden Oekraïense ambassade in Iran: “Crash veroorzaakt door motorproblemen” IB HAA

08 januari 2020

04u57

Bron: Reuters 14 In Iran is een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij neergestort vlak na het opstijgen in Teheran. Het toestel was onderweg naar Kiev. Niemand heeft de crash overleefd. Aan boord waren 176 inzittenden, bevestigt Ukraine International Airlines. Onder de slachtoffers zijn onder meer Iraniërs, Canadezen en Oekraïners. De oorzaak van de crash is officieel nog niet bekend, maar volgens de Oekraïense ambassade in Iran liggen motorproblemen aan de basis. Een van de zwarte dozen zou reeds gevonden zijn.

Het neergestorte toestel is een Boeing 737-800 NG (met registratie UR-PSR) van amper drie jaar oud. Het vliegtuig vertrok om 6.10 uur lokale tijd vanop de luchthaven van Teheran en had de Oekraïense hoofdstad Kiev als bestemming. Enkele minuten na het opstijgen verdween het van de radar. De Boeing van Ukraine International Airlines stortte neer vlak bij de stad Shahedshahr, ten zuidwesten va Teheran. Na de crash woedde een felle brand op de grond.

Slachtoffers

Over het precieze aantal inzittenden was lange tijd onzekerheid, maar intussen heeft de Oekraïense luchtvaartmaatschappij bevestigd dat er 176 mensen aan boord waren. Het gaat om 167 passagiers en negen bemanningsleden van Oekraïense origine. Niemand heeft de ramp overleefd.



Onder de doden zijn 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 10 Zweden, 3 Britten, 3 Duitsers, 4 Afghanen en 11 Oekraïners. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystaiko op Twitter. Ukraine International Airlines zal de passagierslijst publiceren eens er bevestiging is dat de mensen wel degelijk aan boord waren. In het toestel zaten geen Belgen.

Volgens de luchtvaartmaatschappij was Kiev een transitbestemming, en vlogen de meeste slachtoffers naar de Oekraïense hoofdstad, om er vervolgens een vlucht te nemen naar een andere bestemming.

Hulporganisatie Rode Halvemaan zegt dat met hulp van militairen en brandweerlieden wordt gezocht naar lichamen. “Iedereen helpt zodat we alle lichamen kunnen bergen. Die zijn in een groot gebied neergekomen”, aldus het hoofd van een reddingseenheid.

Zwarte dozen

De oorzaak van de ramp is officieel nog onduidelijk. Volgens de Oekraïense ambassade in Iran liggen motorproblemen aan de basis, meldt Reuters. Nog volgens de ambassade is de crash niet veroorzaakt door terrorisme. De Iraanse luchtvaartautoriteit verklaarde op de Iraanse omroep Chabar - opvallend snel al na de ramp - dat de oorzaak een technisch defect is.

Volgens sommige bronnen zou een van de twee zwarte dozen van het neergestorte vliegtuig intussen gevonden zijn.

Onderhoudsbeurt

De gecrashte Boeing 737 werd in 2016 gebouwd en kreeg twee dagen geleden - op 6 januari - nog een onderhoudsbeurt, zegt Ukraine International Airlines in een verklaring. Met het toestel was niets mis, klinkt het. De luchtvaartmaatschappij spreekt haar medeleven uit met de families van de slachtoffers en zegt volop mee te werken aan het onderzoek naar de crash. De vluchten van en naar Teheran zijn tot nader order opgeschort.

Vliegtuigbouwer Boeing meldt dat het informatie aan het inwinnen is over de crash. “We zijn op de hoogte van de mediaberichten uit Iran en we verzamelen meer informatie”, klinkt het op Twitter.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. The Boeing Company(@ Boeing) link

Na een vliegtuigcrash reist een medewerker van de vliegtuigbouwer normaal naar de plaats van de ramp. Het is nog onduidelijk of dat nu ook gaat gebeuren. Boeing is namelijk een Amerikaans bedrijf en de relatie tussen Iran en de VS is momenteel zeer gespannen.

Onderstaande kaart van Flightradar 24 toont hoe het vliegtuig van de radar verdween kort na het opstijgen in Teheran:

737 CRASH: Here's the flight path of the Ukraine International Airlines plane that crashed in #Iran



The Boeing airliner took off from Tehran's Imam Khomeini International Airport pic.twitter.com/aiQlAJNVAe QuickTake by Bloomberg(@ QuickTake) link

Press statement from Ukraine International Airlines on plane crash pic.twitter.com/wUXSBLjaMj BNO Newsroom(@ BNODesk) link