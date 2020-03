LIVE. 172 nieuwe coronagevallen, vijfde dode in ons land - Niet-essentiële reizen naar EU tijdelijk opgeschort

Er is ook een vijfde overlijden vastgesteld, het gaat om een 88-jarige man.

Voor het eerst is het aantal sterfgevallen en besmettingen als gevolg van het coronavirus in alle andere landen samen hoger dan in China, waar de virusuitbraak ontstond. Om de coronacrisis in ons land te bezweren, zal de

met gedoogsteun vanuit de oppositie. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.

Er zijn in België 172 nieuwe besmettingen van coronavirus vastgesteld. De teller staat daarmee op 1.058.