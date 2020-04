LIVE. 162 nieuwe overlijdens laatste 24 uur, 241 extra overlijdens de voorbije dagen in woonzorgcentra - Lange files voor Vlaamse recyclageparken

• Er zijn de afgelopen 24 uur 162 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, samen met 241 overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra de afgelopen dagen, wat het totaal op 2.041 doden brengt. • Viroloog Van Ranst waarschuwt dan ook: “Het is bijzonder gevaarlijk om nu al te praten over versoepelen maatregelen”. Crisiscentrum verduidelijkt coronarichtlijnen opnieuw : skaten mag, in park zitten niet.• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1,3 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 70.000.