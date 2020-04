LIVE. 15 procent van tests in woonzorgcentra positief - Popsterren geven virtueel megaconcert voor zorgwerkers

• Zaterdag werden 290 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België. Hier vindt u de overzichtscijfers • 15 procent van de tests die afgenomen werden in woonzorgcentra blijkt positief. Dat meldt minister Philippe De Backer.• Een honderdtal popsterren heeft in de zaterdagnacht een virtueel megaconcert gegeven om zorgwerkers te steunen. “Coronatests lijken wel verre van perfect” . Wie positief test, is zo goed als zeker besmet, maar bij 30 op 100 besmette personen geeft de test onterecht een negatief resultaat.• Tuincentra en doe-het-zelfzaken openden zaterdag hun deuren. De verwachte stormloop bleef uit