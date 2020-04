LIVE. 15 procent van tests in woonzorgcentra is positief

• Tuincentra en doe-het-zelfzaken hebben vandaag de deuren geopend. De

.

• Er zijn de afgelopen 24 uur 290 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België. Hier vindt u de overzichtscijfers • 15 procent van de tests die afgenomen werden in woonzorgcentra blijkt positief te zijn. Dat meldt minister Philippe De Backer. “Coronatests lijken wel verre van perfect” . Wie positief test, is weliswaar zo goed als zeker besmet, maar bij 30 van de 100 besmette personen levert de test verkeerdelijk een negatief resultaat op.