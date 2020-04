LIVE. 132 nieuwe overlijdens en 1.422 besmettingen - 7 miljoen nieuwe mondmaskers aangekomen in ons land - Bijna 55.000 sterfgevallen wereldwijd IB HAA AW

03 april 2020

01u35

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM Nieuws 134

• Wereldwijd stijgt het aantal coronabesmettingen boven 1 miljoen, de dodentol heeft de kaap van 50.000 gerond.

• Het totale aantal overlijdens in ons land is toegenomen tot 1.143.

• Een vliegtuig met zeven miljoen mondmaskers is vrijdagochtend geland op de luchthaven van Luik.

• China meldt opnieuw coronagevallen zonder symptomen. Dit doet de vrees groeien voor een tweede virusuitbraak in het land.

• Er komen extra controles gelet op het mooie lenteweer dit weekend: wie toch naar zee rijdt, riskeert een boete van 250 euro.



Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



