LIVE. 123 nieuwe doden, maar ook goed nieuws: recordaantal coronapatiënten (436) heeft ziekenhuis mogen verlaten afgelopen 24 uur

In de VS, een van de zwaarst getroffen landen door het virus, werd een recordaantal doden geregistreerd: 865 mensen stierven aan Covid-19. De Amerikaanse president Trump waarschuwt voor “twee zeer pijnlijke weken” . In Europa is de dodentol door corona gestegen tot meer dan 30.000. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres spreekt over “ de ergste wereldcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog ”. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.