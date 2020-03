LIVE. 12-jarig slachtoffer is meisje uit Gent, bijna 100 nieuwe overlijdens in ons land

In ons land zijn gisteren 98 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd. Ook een twaalfjarig meisje is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal liggen bijna 5.000 mensen in het ziekenhuis. In de VS is het aantal overlijdens door het coronavirus gestegen naar meer dan 3.000. In New York, de zwaarst getroffen regio, sterft elke negen minuten één persoon. Ook in Spanje werd alweer een triest record verbroken : daar werden 849 overlijdens geregistreerd op één dag. Intussen stijgt in China het aantal nieuwe besmettingen opnieuw. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.