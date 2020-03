LIVE. 109 nieuwe ziekenhuisopnames, 1.243 Belgen besmet - “Lockdown nog niet aan de orde”

zijn tot nu toe overleden aan het virus. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 7.000 sterfgevallen. Frankrijk zet 100.000 politieagenten in om ervoor te zorgen dat

om Covid-19 in te dammen, zullen worden nageleefd. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.

Er liggen in ons land reeds 361 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. Het gaat om een toename van 109 patiënten. In totaal zijn 1.243 Covid-19-besmettingen gedetecteerd in België. Een lockdown is voorlopig niet aan de orde, zegt het Nationaal Crisiscentrum. Tien Belgen