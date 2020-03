LIVE. 10 verdachte coronagevallen in Wallonië, angst voor herbesmetting in China Vijf Vlamingen en Brusselaar besmet IB

03 maart 2020

05u15

Bron: Reuters, The Guardian, ANP, Belga 58 Nadat gisteren zes nieuwe besmettingen werden vastgesteld in ons land, worden vandaag in Luik zeven nieuwe verdachte gevallen onderzocht. Om 10u geeft de FOD Binnenlandse zaken meer informatie. Volg hier alles op de voet in onze liveblog.

Zijn de maatregelen tegen het virus overdreven? Kunnen we nu rekenen op een jaarlijkse terugkeer van de coronavirusepidemie, zoals bij de griep? En hoe zit het met onze vakantieplannen? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen vind je in ons dossier: ‘Wat u moet weten over het coronavirus’.