LIVE. 10 doden door coronavirus in België, Frankrijk zet 100.000 politieagenten in

Er zijn in ons land gisteren vijf hoogbejaarde personen overleden aan het coronavirus. Daarmee komt de teller in België voorlopig op tien dodelijke slachtoffers te staan. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 7.000 personen overleden aan de gevolgen van het virus. In China is het aantal besmettingen opnieuw lichtelijk gestegen, Frankrijk zet 100.000 politieagenten in om ervoor te zorgen dat de door president Macron opgelegde maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, zullen worden nageleefd. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.