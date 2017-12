Litouwen ziet "potentiële bedreiging" in Russisch antivirus en verbiedt het SI

08u19

Bron: Belga 0 EPA Litouwen zal de cyberveiligheidsproducten van de Russische onderneming Kaspersky Lab verbieden op computers die de belangrijkste systemen beheren in de energie-, financiële en transportsector. Vilnius noemt die producten immers een "potentiële bedreiging" voor de veiligheid van het land. De Amerikaanse regering heeft in september al aan alle federale agentschappen een verbod opgelegd om nog software van Kaspersky Lab te gebruiken. Ze verdenkt het cyberbeveilingsbedrijf van banden met de Russische geheime diensten.

"De regering (...) erkent dat de software van Kaspersky Lab een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid is", aldus het Litouwse ministerie van Defensie in een persbericht. De regeringsagentschappen die verantwoordelijk zijn voor "kritieke infrastructuur", moeten die toepassingen zo snel mogelijk vervangen.

Darius Jauniskis, hoofd van de Litouwse inlichtingendiensten, zei onlangs dat het cyberbeveiligingsbedrijf soms als een "stuk speelgoed in de handen van de administratie van (Russisch president Vladimir) Poetin" handelde.

Kaspersky wijst die beschuldigingen van de hand en zegt ontgoocheld te zijn over de beslissing van Vilnius. Het bedrijf zal de werkzaamheden in het Baltische land voortzetten en "onze diensten aan al onze klanten leveren, of het nu particuliere gebruikers zijn of organisaties", aldus een woordvoerder aan het Russische staatspersagentschap Tass.

Niet blootgesteld aan een overtreding

"We willen benadrukken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, want ze zijn niet blootgesteld aan een overtreding door ons bedrijf", klonk het nog. "Kaspersky heeft geen enkele staat ter wereld ooit geholpen aan cyberspionage te doen of cyberaanvallen te plegen, en zal dat ook nooit doen."

Litouwen, een voormalige Sovjetrepubliek en lid van de NAVO en de Europese Unie, voelt zich bedreigd door Rusland.