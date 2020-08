Litouwen versoepelt inreisbeperkingen voor Wit-Russen na aanhoudende protesten HLA

13 augustus 2020

08u33

Bron: Belga 0 Nu in buurland Wit-Rusland al dagenlang protesten aan de gang zijn, heeft Litouwen besloten om de inreisbeperkingen voor Wit-Russen te versoepelen. "Inwoners van Wit-Rusland die om humanitaire redenen naar hier komen, zullen Litouwen binnen mogen", verklaarde premier Saulius Skvernelis.

Eerder had minister van Binnenlandse Zaken Rita Tamasuniene al voorgesteld om Wit-Rusland toe te voegen aan het lijstje van landen die zijn vrijgesteld van de strikte grenscontroles ten gevolge van de coronapandemie. Hoe de versoepeling van de regels precies in zijn werk zal gaan, wordt donderdag verduidelijkt, zei een woordvoerder van de regering.

"We moeten solidariteit en verantwoordelijkheid tonen. De eerste reactie van de Europese hoofdsteden is op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Wij, de dichtste buren, waren zoals altijd de eersten om te reageren", vervolgde Skvernelis. Hij riep ook op tot EU-sancties tegen de autoriteiten in Minsk.

Protesten

Sinds de presidentsverkiezing afgelopen zondag zijn in de straten van hoofdstad Minsk en andere steden in Wit-Rusland massale protesten uitgebroken nadat zittend president Aleksander Loekasjenko zichzelf tot overwinnaar had uitgeroepen. De afgelopen nachten trokken betogers wegblokkades op en bekogelden ze de politie met molotovcocktails. Die slaat hard terug. Tientallen mensen raakten gewond, officieel vielen al twee doden.

