Litouwen draagt 28-jarige Economieminister als Eurocommissaris voor

22 augustus 2019

Bron: Belga

Litouwen zal in de nieuwe Europese Commissie worden vertegenwoordigd door Virginijus Sinkevičius. Het parlement in Vilnius heeft met ruime meerderheid de voordracht van de minister van Economie gesteund, nadat ook de regering en de president het licht op groen hadden gezet voor zijn kandidatuur. Sinkevičius is amper 28 jaar.