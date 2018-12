Liplezers vangen bizar gesprek op tussen Juncker en May JAB

14 december 2018

Twee professionele liplezers hebben een privégesprek tussen Theresa May en Jean-Claude Juncker bekeken. In het gesprek verwijt May Juncker dat hij haar vaag genoemd heeft. Juncker ontkent dat. Britse media zien in het gesprek een nieuw bewijs van de gespannen sfeer tussen de twee.