Liplezers onthullen wat Noord- en Zuid-Koreaanse leider zeiden tijdens privégesprek en het ging ook over mysterieuze privéleven Kim Jong-un

03 mei 2018

08u57

Bron: The Washington Post 48 Wat hebben de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tegen elkaar gezegd toen ze zich vrijdag tijdens hun historische top een half uurtje terugtrokken op een bankje in het park? We zullen het nooit zeker weten, maar enkele Zuid-Koreaanse liplezers zouden nu toch een tipje van de sluier kunnen oplichten. Volgens hen ging het zoals verwacht over nucleaire wapens en de Amerikaanse president Donald Trump. Maar Kim Jong-un zou zich ook iets laten ontvallen hebben dat een licht werpt op zijn anders zo afgeschermde privéleven.

“Het was moeilijk om de hele conversatie te verstaan, maar er vielen enkele sleutelwoorden zoals ‘faciliteiten voor nucleaire wapens’, ‘Trump’, ‘de Verenigde Staten’ en ‘de Verenigde Naties’”, klonk het op het Japanse televisiekanaal NTV, dat een Zuid-Koreaanse liplezer inhuurde. Die laatste gaf wel de waarschuwing mee dat het niet eenvoudig was om te liplezen vanop zo een afstand en vanuit een dergelijke hoek. Moon zou de woorden ‘nucleaire faciliteiten’ en ‘Trump’ uitgesproken hebben, terwijl Kim Jong-un het had over ‘de Verenigde Staten’ en ‘de Verenigde Naties’.”

Relaties

Ook de Chosun Ilbo – de grootste krant van Zuid-Korea – huurde drie liplezers in. Volgens hen leidde Moon het gesprek en stak hij van wal met de woorden: “Laten we onze onderlinge relaties niet meer afsnijden, laten we meer met elkaar praten en in een positieve richting bewegen.” (lees hieronder verder)

Toen ze aan het einde van een voetgangersbrug op een bankje gingen zitten, zou Kim volgens de liplezers het woord genomen hebben: “De top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten moet positieve resultaten opleveren en ik wil stap voor stap gaan om alle problemen te elimineren.”

Kim leek ook de mening van Moon te vragen over de intenties van Trump. De Zuid-Koreaanse president antwoordde met grote handgebaren, maar het is niet helemaal duidelijk wat hij precies zei. Volgens een van de liplezers zou het ook gegaan hebben over de twijfels van het Witte Huis omtrent de intentie van Noord-Korea om zijn programma voor nucleaire wapens te schrappen. (lees hieronder verder)

Het Zuid-Koreaanse Blauwe Huis wilde de verklaringen van de liplezers niet bevestigen, maar ontkende wel dat de twee leiders praatten over het sluiten van nucleaire testsites tijdens hun persoonlijke onderhoud.

Zangeres

Opmerkelijk: de twee leiders zouden het ook kort over hun privéleven hebben gehad, volgens het Zuid-Koreaanse Channel A. En dat werpt een beetje licht over het erg afgeschermde privéleven van Kim Jong-un. Het ging onder meer over zijn vrouw, de voormalige zangeres Ri Sol-ju. “Vader keek naar me en zei me dat ik met die vrouw moest trouwen en ik vertrouwde hem”, aldus Kim.

Zijn vader – Kim Jong-il – trouwde zelf met verscheidene vrouwen die actrice of zangeres waren. De grootmoeder van Kim Jong-un had overigens dezelfde naam als de vrouw van Moon.

