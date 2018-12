Liplezer onthult wat er gezegd werd tijdens begrafenis president George H.W. Bush KVDS

06 december 2018

14u29

Bron: Inside Edition, AP 0 Tijdens de staatsbegrafenis van de Amerikaanse president George H.W. Bush gisteren waren alle nog levende presidentskoppels aanwezig. Beelden van hen terwijl ze elkaar begroetten en met elkaar praatten, gingen de wereld rond. Het Amerikaanse magazine Inside Edition liet er een liplezer en een expert in lichaamstaal op los om te weten te komen wat er allemaal gezegd en gedaan werd.

De begrafenis vond plaats in de National Cathedral in Washington en werd bijgewoond door een drieduizendtal mensen. Er was een hele rij gereserveerd voor alle opvolgers van George H.W. Bush en hun echtgenotes en allemaal waren ze er. Ze zaten mooi op volgorde: Rosalynn en Jimmy Carter, Hillary en Bill Clinton, Michelle en Barack Obama en Melania en Donald Trump. (lees hieronder verder)

De Trumps kwamen als laatste aan en toen ze de rij in schoven, vielen de gesprekken van de anderen stil. Ze begroetten de Obama’s die naast hen zaten met een eenvoudige “goedemorgen”. Melania gaf een hand aan Barack, Michelle en Bill Clinton en zwaaide naar de anderen. Trump zelf gaf alleen een hand aan de Obama’s. Bill Clinton lachte even in zijn richting, Hillary keek strak voor zich uit.





Volgens lichaamstaalexpert dr. Lillian Glass was president Obama erg gespannen in de buurt van president Trump. “Hij heeft een onoprechte lach, met strak op elkaar geklemde lippen en zonder lachrimpels rond zijn ogen. Ook Michelle gaf hem een onoprechte glimlach. Ook zij heeft geen lachrimpels en haar ogen staan erg gespannen. Het is duidelijk dat ze proberen om hartelijk te zijn, maar ze kunnen hun ware gevoelens niet verbergen.” (lees hieronder verder)

Michelle Obama had ook een onderonsje met Hillary Clinton tijdens de dienst. Volgens liplezer Larry Wenig zei Clinton daarbij op zeker moment “daar hou ik van” en gebruikte ze het woord “familie”. Ze zei ook “ik ben zo trots op je”.

Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen begroetten ook de presidentskoppels. Jimmy Carter stelde zijn vrouw voor, maar volgens Wenig spraken ze elkaar niet met hun naam aan, maar wel met hun titel. De Pences begroetten ook Hillary Clinton en zij leken te spreken over een event. Volgens Wenig zei Clinton daarbij op zeker moment: “nodig mij ook uit”.

Ivanka

Enkele rijen verderop zaten Chelsea Clinton en Ivanka Trump naast elkaar, maar zij zaten te ver weg om te kunnen uitmaken wat ze tegen elkaar vertelden.

Er was ook een mooi moment tussen president George W. Bush en Michelle Obama. Toen de kist met de familie de kerk binnen was gekomen en Bush zijn collega’s begroette, stak hij Michelle Obama iets toe. Wat dat precies was, is niet bekend, maar Amerikaanse media spreken van een snoepje. Bush zou dat al eerder gedaan hebben, tijdens de begrafenis van senator John McCain. (lees hieronder verder)

Ook tussen de broers Bush was er een teder moment, net nadat George W. zijn eulogie had gegeven voor zijn vader. Toen hij geëmotioneerd weer ging zitten, klopte broer Jeb hem bemoedigend op zijn knie. “Dat getuigt van de goede band die ze hebben”, aldus nog Glass. (lees hieronder verder)

Vandaag gaan de plechtigheden overigens nog verder. Bush krijgt nog een afscheidsdienst thuis in Houston, Texas, in het kerkje waar hij vele jaren zelf heenging. Daarna zal zijn kist op een speciale gedenktrein worden geladen en nadien begraven worden.