Lionel redde een man uit zijn gecrashte auto, maar die man wou helemaal niet gered worden Leon van Wijngaarden

28 november 2018

11u24

Bron: AD 0 Lionel Wiehink uit het Nederlandse Beuningen waagde op de snelweg bij Renkum zijn leven om een man uit een gecrashte auto te halen. Het lukte, maar vervolgens gebeurde er iets onverwachts. “Toch zou ik het zo weer doen.”

Hij heeft vannacht weer geslapen, maar de adrenaline giert nog altijd door het lijf bij Lionel Emanuel Wiehink (36). Wat er gebeurde, zondagavond laat op de A50, hij ziet het steeds opnieuw aan zich voorbij trekken. Met daarbij de onvermijdelijke gedachte: had hij op enig moment anders moeten handelen?



Als hij in de nacht van zondag op maandag kort voor 1.00 uur 's nachts Arnhem passeert, op weg van zijn ouders in Twente naar zijn woning in Beuningen, is er nog niets aan de hand. Maar kort na knooppunt Grijsoord schrikt hij op. “Ik zag stofwolken en daarna losse auto-onderdelen. Ik keek naar links en zag een auto gedraaid op de andere rijbaan staan.”

