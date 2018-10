Lion Air Boeing viel met bijna 600 km/uur uit de lucht

Ton Voermans

29 oktober 2018

22u03

De verongelukte splinternieuwe Indonesische Boeing met 189 mensen aan boord is met een snelheid van bijna 600 km/uur uit de lucht gevallen en in zee gestort. Dat blijkt uit de laatste data die door het toestel werden verstuurd. Er is geen hoop meer op overlevenden.

Lion Air vlucht JT610, werd uitgevoerd met een Boeing 737 Max. Het toestel viel volgens FlightRadar 24, een tracking systeem, van een hoogte van 1.479 meter in 21 seconden naar beneden. Er zaten 189 mensen in het toestel. Niemand overleefde de crash. Het toestel was nog maar twee maanden oud.

Bij een normale landing duurt het twee tot drie minuten om 1.500 meter te dalen. Nu ging de Boeing met bijna 600 kilometer per uur naar beneden. Dat is doorgaans de kruissnelheid op een korte vlucht, maar krankzinnig snel bij afdaling. “De cijfers zijn nauwelijks te geloven,” zegt John Cox van Safety Operating Systems, een bedrijf dat vliegtuigongelukken onderzoekt.

Computergestuurd

Het toestel had volgens FlightRadar 24 grote problemen om hoogte te houden. De Boeing ging meerdere keren omhoog en omlaag voor de fatale crash. Dat zou bij een modern computergestuurd toestel onmogelijk moeten zijn. Er wordt gedacht aan meerdere storingen. Een mogelijkheid is dat de snelheid van het toestel niet goed weergegeven of dat het een combinatie was van menselijke fouten en elektronische mankementen.

Een paar minuten na het opstijgen vanuit Jakarta vroeg de piloot aan de verkeersleiding toestemming om terug te mogen keren. Zover kwam het niet. De JT610 verdween 13 minuten na opstijgen van de radar. Lion Air zegt dat de piloten ervaren waren. De piloot had 6.000 vlieguren en zijn co-piloot 5.000.

Cox zegt dat de data die het toestel verstuurde niet alles zeggen, maar dat het zeker is dat de crash zich razendsnel en onomkeerbaar voltrok. Pas als de zwarte doos met de vluchtrecorders is gevonden kan er goed onderzoek gedaan worden naar de oorzaak. Het toestel ligt op 30 meter diepte. Er wordt met 300 mensen gezocht naar het toestel.

De 737 Max is een nieuwe energiezuinige variant van de best verkochte jumbojet aller tijden. Het toesteltype maakte vorig jaar de eerste commerciële vlucht. Lion Air was een van de eerste klanten. Boeing heeft 219 stuks van de 737 Max gebouwd en orders voor nog eens 4.500 toestellen.

Zwarte lijst

Het gecrashte toestel is dit jaar gebouwd en pas sinds augustus in bedrijf. Zondag werd er een probleem met het toestel gemeld, maar Lion Air zegt dat dat afdoende werd opgelost. De betrouwbaarheid van de maatschappij heeft een forse deuk opgelopen. De Australische overheid heeft haar ambtenaren verboden om nog te vliegen met Lion Air. Het bedrijf heeft, net als andere Indonesische luchtvaartmaatschappijen, jarenlang op de zwarte lijst van de Europese Commissie gestaan. Vanwege gebrekkige veiligheidsprotocollen mochten de bedrijven het Europese luchtruim niet in. Lion Air kreeg in juni 2016 weer toegang tot de EU.

In 2013 verloor Lion Air ook een twee maanden oude Boeing 737-800. Dat toestel landde te vroeg en kwam op het water terecht en niet op de landingsbaan van Ngurah Rai Bali International Airport. De passagiers moesten zwemmen voor hun leven. Het toestel was rijp voor de schroothoop, maar er vielen geen slachtoffers.