Linkse presidentskandidaat Lopez Obrador stevent af op overwinning in Mexico IB

02 juli 2018

04u30

Bron: Belga 0 Hoewel er nog geen officiële resultaten zijn van de presidentsverkiezingen in Mexico, hebben de grootste rivalen zich al neergelegd bij een verkiezingsoverwinning van de linkse kandidaat Andres Manuel Lopez Obrador. Een exitpoll van de krant El Financiero geeft hem meer dan 20 procentpunten voorsprong op zijn uitdagers.

Volgens een exitpoll van de krant El Financiero zou Lopez Obrador, de ex-burgemeester van Mexico-Stad van de partij Morena, 49 procent van de stemmen halen. Zijn dichtste rivalen, Ricardo Anaya (van de conservatieve partij PAN) en José Antonio Meade (van de regeringspartij PRI) kunnen rekenen op respectievelijk 27 en 18 procent.

Een ruime overwinning voor Lopez Obrador, die eerder al in 2006 en 2012 tevergeefs een gooi deed naar het presidentschap, zou geen verrassing zijn. In alle peilingen in de aanloop naar de stembusgang had hij een straatlengte voor op zijn rivalen.

Rivalen Anaya en Meade legden zich al neer bij de uitslag. Meade, van de partij van president Enrique Peña Nieto, zegt dat Lopez Obrador "de verantwoordelijkheid zal hebben om een regering te leiden". "In het belang van Mexico, wens ik hem alle succes." Ook Anaya wenste Lopez Obrador tijdens een telefoongesprek al veel geluk, zo laat hij zelf weten.

Ook andere verkiezingen

Behalve een nieuwe president, kozen de Mexicanen zondag ook nieuwe parlementsleden en senatoren, afgevaardigden in deelstaatparlementen, gemeenteraden en burgemeesters. Ongeveer 89 miljoen inwoners waren kiesgerechtigd. Volgens de voorzitter van de kiescommissie (INE), Lorenzo Cordova, was de opkomst "massaal".

Voor officiële resultaten is het wachten tot maandagochtend lokale tijd.