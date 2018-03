Linkse formaties willen samenwerken voor Europese verkiezingen in 2019 jv

11 maart 2018

07u01

Bron: afp 0 Verschillende Europese linkse formaties, onder wie die van de Griek Yanis Varoufakis en van de Fransman Benoît Hamon, hebben gisteren vanuit Napels een oproep gelanceerd om de "eerste transnationale pan-Europese lijst" te creëren voor de Europese verkiezingen volgend jaar.

De partijen die aan de basis liggen van de "oproep van Napels" stellen zich voor als progressief, ecologisch en feministisch. Ze willen zich baseren op een "manifest dat een klare weg uitzet naar een democratisch, ecologisch, egalitair en ambitieus Europa", blijkt uit hun gemeenschappelijke oproep.

Eind januari zeiden Hamon en Varoufakis, de stichter van de Europese beweging Diem25, dat verschillende nationale lijsten wel kunnen samenwerken bij de komende Europese verkiezingen, ook al zullen er strikt genomen geen transnationale lijsten zijn. Ze zullen ook een gemeenschappelijke kandidaat steunen voor het voorzitterschap van de EU. De kandidaten die onder hun vlag verkozen raken, zullen bovendien een nieuwe groep in het Europees parlement vormen.

"De oproep van Napels", in het Engels, zegt dat het Europa dat aan het establishment wordt overgelaten "als een zombie zal blijven doorgaan naar een impasse". "Maar we kunnen beter, samen. De komende jaren gaan bepalen of de huidige en komende generaties Europa gaan bekijken als een bron van apathie of een bron van hoop."

De deelnemers zullen hun manifest tegen juni voorstellen, alvorens aan een tournee te beginnen langs de Europese hoofdsteden.